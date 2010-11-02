|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 11:55
про який пін мова
на разі при вході попросило код із смс (раніше не просило, достатньо було лише пасворда)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 6079
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 344 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:09
greenozon написав:
про який пін мова
на разі при вході попросило код із смс (раніше не просило, достатньо було лише пасворда)
В обновленной версии приложения можно зайти и по ПИНу, и по отпечатку.
-
Олег1964
-
-
- Повідомлень: 333
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:38
Олег1964 написав: greenozon написав:
про який пін мова
на разі при вході попросило код із смс (раніше не просило, достатньо було лише пасворда)
В обновленной версии приложения можно зайти и по ПИНу, и по отпечатку.
Уже кстати попустило - пин не спрашивает (хотя свое согласие на его использование в качестве пароля я так и не дал) и пускает как и раньше просто по отпечатку. Видно его надо несколько раз "послать", а то оно тупое - с первого раза он не понимает
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3038
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:42
Flamingo написав: Олег1964 написав: greenozon написав:
про який пін мова
на разі при вході попросило код із смс (раніше не просило, достатньо було лише пасворда)
В обновленной версии приложения можно зайти и по ПИНу, и по отпечатку.
Уже кстати попустило - пин не спрашивает (хотя свое согласие на его использование в качестве пароля я так и не дал) и пускает как и раньше просто по отпечатку. Видно его надо несколько раз "послать", а то оно тупое - с первого раза он не понимает
Я сделал и по ПИНу. Не помешает, как у мони.
-
Олег1964
-
-
- Повідомлень: 333
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:16
Flamingo написав:
Коллеги а у всех теперь при каждом входе предлагает перейти на пин? Это что пока не согласишься? Я привык по отпечатку... На фуа мне пин... А оно при каждом входе задалбывает...
не. вход по отпечатку
-
ukrmvs
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 22.05.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:19
я очень ждал в этом месяце "путешествия", но а не порадовал в этом плане.
а что есть интересного у конкорда? В Кривом Роге оказывается даже отделение есть[/quote]
Путешествия там у Мони есть. За свои ;(. А Конкорд сдулся. Раньше было 1%, но сейчас добавили много исключений.[/quote]
нэт, нэт) единственное на что можно с моней теоретически задуматься и положить свои деньги, это кино по 20%. кредитная карта это кредитная карта. свои деньги там лежать не должны. такой кешбек не рассматривается в принципе. моня для оплаты коммуналки без комиссии, рассрочек всяких, отправки платежей, но ни в коем случае не как кредитная карта, в классическом её понимании, с таким раскладом по кешбеку.
-
ukrmvs
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 22.05.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:21
[/quote]
А Конкорд сдулся. Раньше было 1%, но сейчас добавили много исключений.[/quote]
1% на всё?
-
ukrmvs
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 22.05.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs
, balance
, Ferlakur
, Google Feedfetcher, malser
, Rainbow
, sens
, Stringer
і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|76956
|9105036
|
|
|5430
|716271
|
|
|35094
|4339310
|
|