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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1343134413451346

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:55

про який пін мова
на разі при вході попросило код із смс (раніше не просило, достатньо було лише пасворда)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:09

  greenozon написав:про який пін мова
на разі при вході попросило код із смс (раніше не просило, достатньо було лише пасворда)

В обновленной версии приложения можно зайти и по ПИНу, и по отпечатку.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:38

  Олег1964 написав:
  greenozon написав:про який пін мова
на разі при вході попросило код із смс (раніше не просило, достатньо було лише пасворда)

В обновленной версии приложения можно зайти и по ПИНу, и по отпечатку.

Уже кстати попустило - пин не спрашивает (хотя свое согласие на его использование в качестве пароля я так и не дал) и пускает как и раньше просто по отпечатку. Видно его надо несколько раз "послать", а то оно тупое - с первого раза он не понимает :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:42

  Flamingo написав:
  Олег1964 написав:
  greenozon написав:про який пін мова
на разі при вході попросило код із смс (раніше не просило, достатньо було лише пасворда)

В обновленной версии приложения можно зайти и по ПИНу, и по отпечатку.

Уже кстати попустило - пин не спрашивает (хотя свое согласие на его использование в качестве пароля я так и не дал) и пускает как и раньше просто по отпечатку. Видно его надо несколько раз "послать", а то оно тупое - с первого раза он не понимает :twisted:

Я сделал и по ПИНу. Не помешает, как у мони.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:16

  Flamingo написав:Коллеги а у всех теперь при каждом входе предлагает перейти на пин? Это что пока не согласишься? Я привык по отпечатку... На фуа мне пин... А оно при каждом входе задалбывает...


не. вход по отпечатку
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:19

я очень ждал в этом месяце "путешествия", но а не порадовал в этом плане.
а что есть интересного у конкорда? В Кривом Роге оказывается даже отделение есть[/quote]
Путешествия там у Мони есть. За свои ;(. А Конкорд сдулся. Раньше было 1%, но сейчас добавили много исключений.[/quote]

нэт, нэт) единственное на что можно с моней теоретически задуматься и положить свои деньги, это кино по 20%. кредитная карта это кредитная карта. свои деньги там лежать не должны. такой кешбек не рассматривается в принципе. моня для оплаты коммуналки без комиссии, рассрочек всяких, отправки платежей, но ни в коем случае не как кредитная карта, в классическом её понимании, с таким раскладом по кешбеку.
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:21

[/quote]
А Конкорд сдулся. Раньше было 1%, но сейчас добавили много исключений.[/quote]
1% на всё?
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:56

  ukrmvs написав:
А Конкорд сдулся. Раньше было 1%, но сейчас добавили много исключений.

1% на всё?

кроме почти всех услуг и половину товаров :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:28

Давно не заходил в раздел кредитов в мобильном приложении (может пару месяцев). Сегодня зашёл и увидел, что у меня появились "Рассрочка мгновенная" и "Плати частями" с лимитом 12400 грн. При том, что обычного кредитного лимита у меня нет.

Выходит, можно делать ПЧ за счёт собственных средств? :roll: У кого-то был опыт таких покупок?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:01

Коллеги, это у меня только так, на компьютера дает пополнить депозит только с кдв,
а на мобилке дает пополнить депозит только с зеленки? :shock:
Brc
 
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