Додано: Вів 01 жов, 2019 14:19

я очень ждал в этом месяце "путешествия", но а не порадовал в этом плане.

а что есть интересного у конкорда? В Кривом Роге оказывается даже отделение есть[/quote]

Путешествия там у Мони есть. За свои ;(. А Конкорд сдулся. Раньше было 1%, но сейчас добавили много исключений.[/quote]



нэт, нэт) единственное на что можно с моней теоретически задуматься и положить свои деньги, это кино по 20%. кредитная карта это кредитная карта. свои деньги там лежать не должны. такой кешбек не рассматривается в принципе. моня для оплаты коммуналки без комиссии, рассрочек всяких, отправки платежей, но ни в коем случае не как кредитная карта, в классическом её понимании, с таким раскладом по кешбеку.