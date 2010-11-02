про який пін мова
на разі при вході попросило код із смс (раніше не просило, достатньо було лише пасворда)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 11:55
про який пін мова
на разі при вході попросило код із смс (раніше не просило, достатньо було лише пасворда)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:09
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:38
Уже кстати попустило - пин не спрашивает (хотя свое согласие на его использование в качестве пароля я так и не дал) и пускает как и раньше просто по отпечатку. Видно его надо несколько раз "послать", а то оно тупое - с первого раза он не понимает
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:42
Я сделал и по ПИНу. Не помешает, как у мони.
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:16
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:19
я очень ждал в этом месяце "путешествия", но а не порадовал в этом плане.
а что есть интересного у конкорда? В Кривом Роге оказывается даже отделение есть[/quote]
Путешествия там у Мони есть. За свои ;(. А Конкорд сдулся. Раньше было 1%, но сейчас добавили много исключений.[/quote]
нэт, нэт) единственное на что можно с моней теоретически задуматься и положить свои деньги, это кино по 20%. кредитная карта это кредитная карта. свои деньги там лежать не должны. такой кешбек не рассматривается в принципе. моня для оплаты коммуналки без комиссии, рассрочек всяких, отправки платежей, но ни в коем случае не как кредитная карта, в классическом её понимании, с таким раскладом по кешбеку.
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:21
[/quote]
А Конкорд сдулся. Раньше было 1%, но сейчас добавили много исключений.[/quote]
1% на всё?
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:56
кроме почти всех услуг и половину товаров
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:28
Давно не заходил в раздел кредитов в мобильном приложении (может пару месяцев). Сегодня зашёл и увидел, что у меня появились "Рассрочка мгновенная" и "Плати частями" с лимитом 12400 грн. При том, что обычного кредитного лимита у меня нет.
Выходит, можно делать ПЧ за счёт собственных средств? У кого-то был опыт таких покупок?
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:01
Коллеги, это у меня только так, на компьютера дает пополнить депозит только с кдв,
а на мобилке дает пополнить депозит только с зеленки?
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