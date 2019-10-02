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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:57

Зарізали поповнення всіх депо сумою початкового відкриття з 1 вересня. Правда?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 03 жов, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:02

Квесторе_поверніться
Старые, которые были открыты до 1 сентября.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:04

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Старые, которые были открыты до 1 сентября.

Так не пущає що старі що нові поповнити? :(
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Старые, которые были открыты до 1 сентября.

Так не пущає що старі що нові поповнити? :(


Гривня падає.
Можливо, краще поки не поповнювати? ;)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:18

Re: А-Банк

  V2 написав:Гривня падає.

Міжбанк каже що росте.
А якщо земельку почнуть продавати то страшно подумати шо буде.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 14:42

Квесторе_поверніться
Старые точно пополняются в сумме, многократно превосходящей первоначальную. Осенние - по идее только на сумму, которая была на начало месяца на этом депозите.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:01

  Квесторе_поверніться написав:Зарізали поповнення всіх депо сумою початкового відкриття з 1 вересня. Правда?


Старі (до 1 вересня) - поповнюються на будь-яку сумму.
С 1 вересня (нові і переоформлені)- поповнення в геометричній прогресії. Кожний новий місяць поповнення в 2 рази більше, ніж попореднього (зі слів менеджера; сам ще не пробував).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:04

Всім дякую за інфо...буду вимагати долив пива.
І ще.
Пролонговані і переоформленні вже зараз не поповнюються на довільну суму?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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