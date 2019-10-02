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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:57
Зарізали поповнення всіх депо сумою початкового відкриття з 1 вересня. Правда?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 03 жов, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:04
Так не пущає що старі що нові поповнити?
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:13
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:18
Re: А-Банк
Міжбанк каже що росте.
А якщо земельку почнуть продавати то страшно подумати шо буде.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 14:42
Квесторе_поверніться
Старые точно пополняются в сумме, многократно превосходящей первоначальную. Осенние - по идее только на сумму, которая была на начало месяца на этом депозите.
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:01
Старі (до 1 вересня) - поповнюються на будь-яку сумму.
С 1 вересня (нові і переоформлені)- поповнення в геометричній прогресії. Кожний новий місяць поповнення в 2 рази більше, ніж попореднього (зі слів менеджера; сам ще не пробував).
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Додано: Чет 03 жов, 2019 15:04
Всім дякую за інфо...буду вимагати долив пива.
І ще.
Пролонговані і переоформленні вже зараз не поповнюються на довільну суму?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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