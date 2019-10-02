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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:06
То всьо єрунда. Якийсь час в А банці онлайн продаж стояв по 24.50, ледь не скористався ;) Так спішив, що навіть не допетрав скрін зробити, застосунок як і сторінка онлайн курсів малювали одне й теж. Та всьо вже, кінець хвільму, виправили...
Може хто встиг? Назад банка не відкочує?
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kreuz
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:33
jay2004 написав: Квесторе_поверніться написав:
Пролонговані і переоформленні вже зараз не поповнюються на довільну суму?
Ні. Пише ЧЕРВОНИМ коліром першопочаткову сумму поповнення... і баста(((
Прочитав этот пост полез в а24 и открыл новые депо, пополнил старые столбы на суммы больше 2-х грн, пополнил новые столбы больше чем в 100 раз от сумм открытия . Так что "всёпропало" нэнадо. Наверно просто с другого браузера зайти нужно.
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Дядя Дима
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:35
Дядя Дима, киньте в ПП з якого браузера?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 03 жов, 2019 16:39
Квесторе_поверніться А ничего секретного тут нет, Жареная лиса 52.9.0 P.S. по научному так называют мозилу. Если вдруг не в курсе кто.
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Дядя Дима
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