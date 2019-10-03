RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1345134613471348

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:06

Re: А-Банк

То всьо єрунда. Якийсь час в А банці онлайн продаж стояв по 24.50, ледь не скористався ;) Так спішив, що навіть не допетрав скрін зробити, застосунок як і сторінка онлайн курсів малювали одне й теж. Та всьо вже, кінець хвільму, виправили...

Може хто встиг? Назад банка не відкочує?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1796
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:33

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Пролонговані і переоформленні вже зараз не поповнюються на довільну суму?


Ні. Пише ЧЕРВОНИМ коліром першопочаткову сумму поповнення... і баста(((
Прочитав этот пост полез в а24 и открыл новые депо, пополнил старые столбы на суммы больше 2-х грн, пополнил новые столбы больше чем в 100 раз от сумм открытия . Так что "всёпропало" нэнадо. Наверно просто с другого браузера зайти нужно.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 487
З нами з: 29.11.16
Подякував: 243 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:35

Дядя Дима, киньте в ПП з якого браузера?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29594
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:39

Квесторе_поверніться А ничего секретного тут нет, Жареная лиса 52.9.0 P.S. по научному так называют мозилу. Если вдруг не в курсе кто.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 487
З нами з: 29.11.16
Подякував: 243 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:49

Re: А-Банк

А что про "Зелену" никто ничего не обсуждает? Мне вчера предложили, сегодня открыл. Аналог Монобанка, по кешбеку пока категории за кредитные=за свои! На октябрь супермаркеты 2%, шмотки 3%, Животные 4% Красота 3%, медицина 3%. Полные условия тут https://a-bank.com.ua/t?a=4USGNTT1ENY0
ukrprom2014
 
Повідомлень: 341
З нами з: 09.03.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:57

подскажите, если поменять обычную кредитку (старую) на зеленку (новую) в октябре - то после замены срок погашения с 25 на 30е обновится сразу или уже со следующего месяца?
Sergion
 
Повідомлень: 396
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:58

Re: А-Банк

  ukrprom2014 написав:А что про "Зелену" никто ничего не обсуждает?

Так обсуждали уже не раз. Как по мне, неплохая карта с прозрачными условиями.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 31.07.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:03

  ukrprom2014 написав:А что про "Зелену" никто ничего не обсуждает? Мне вчера предложили, сегодня открыл. Аналог Монобанка, по кешбеку пока категории за кредитные=за свои! На октябрь супермаркеты 2%, шмотки 3%, Животные 4% Красота 3%, медицина 3%. Полные условия тут https://a-bank.com.ua/t?a=4USGNTT1ENY0

А что обсуждать то? Пролистайте форум ближе к маю - все возможное уже обсуждено. Карта - так себе. И банк идет по пути Мони - гoвнит по мере возможностей. То что в этом месяце свои=кредитные - не показатель - в прошлом было по другому. Да и ставки кишмиша все хуже и хуже - те же животные были 10%, красота и медицина - раньше были одной категорией - теперь разбили на 2 - в общем пока наблюдаем, но мои и зеленка, и уни с фото - уже третий месяц на полке - "не вкусно" тут стало :evil:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:06

  Sergion написав:подскажите, если поменять обычную кредитку (старую) на зеленку (новую) в октябре - то после замены срок погашения с 25 на 30е обновится сразу или уже со следующего месяца?

У Вас там большая сумма, что 4 дня так важны? Ответ на свой вопрос - увидите в апликухе - оно напишет до когда надо гасить. Но думаю обновится сразу.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1345134613471348
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: balbesik, ingtrans, kostya77 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7705, 7706, 7707
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
77063 9117550
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:05
VetalUA
ОТП БАНК 1 ... 615, 616, 617
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6169 1403646
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 20:59
DIVRC
Банк Альянс 1 ... 64, 65, 66
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
652 86402
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 20:50
DIVRC

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77064)
04.10.2019 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.