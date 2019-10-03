То всьо єрунда. Якийсь час в А банці онлайн продаж стояв по 24.50, ледь не скористався ;) Так спішив, що навіть не допетрав скрін зробити, застосунок як і сторінка онлайн курсів малювали одне й теж. Та всьо вже, кінець хвільму, виправили...
Може хто встиг? Назад банка не відкочує?
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Квесторе_поверніться написав:Пролонговані і переоформленні вже зараз не поповнюються на довільну суму?
Ні. Пише ЧЕРВОНИМ коліром першопочаткову сумму поповнення... і баста(((
Прочитав этот пост полез в а24 и открыл новые депо, пополнил старые столбы на суммы больше 2-х грн, пополнил новые столбы больше чем в 100 раз от сумм открытия . Так что "всёпропало" нэнадо. Наверно просто с другого браузера зайти нужно.
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А что про "Зелену" никто ничего не обсуждает? Мне вчера предложили, сегодня открыл. Аналог Монобанка, по кешбеку пока категории за кредитные=за свои! На октябрь супермаркеты 2%, шмотки 3%, Животные 4% Красота 3%, медицина 3%. Полные условия тут https://a-bank.com.ua/t?a=4USGNTT1ENY0
ukrprom2014 написав:А что про "Зелену" никто ничего не обсуждает? Мне вчера предложили, сегодня открыл. Аналог Монобанка, по кешбеку пока категории за кредитные=за свои! На октябрь супермаркеты 2%, шмотки 3%, Животные 4% Красота 3%, медицина 3%. Полные условия тут https://a-bank.com.ua/t?a=4USGNTT1ENY0
А что обсуждать то? Пролистайте форум ближе к маю - все возможное уже обсуждено. Карта - так себе. И банк идет по пути Мони - гoвнит по мере возможностей. То что в этом месяце свои=кредитные - не показатель - в прошлом было по другому. Да и ставки кишмиша все хуже и хуже - те же животные были 10%, красота и медицина - раньше были одной категорией - теперь разбили на 2 - в общем пока наблюдаем, но мои и зеленка, и уни с фото - уже третий месяц на полке - "не вкусно" тут стало