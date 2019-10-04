Додано: Чет 03 жов, 2019 16:06

То всьо єрунда. Якийсь час в А банці онлайн продаж стояв по 24.50, ледь не скористався ;) Так спішив, що навіть не допетрав скрін зробити, застосунок як і сторінка онлайн курсів малювали одне й теж. Та всьо вже, кінець хвільму, виправили...



Може хто встиг? Назад банка не відкочує?