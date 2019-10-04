RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1346134713481349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:37

  ukrprom2014 написав:Flamingo
Б-5, Вика и Картбланш рулят?

По кредиткам да - эта троица + Алкин Максимка в прошлом месяце хорошие категории предложил (в этом месяце похуже, но тоже уже попользовал его на "Сладостях" и "Театре").
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3075
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:37

  ukrprom2014 написав:Flamingo
Б-5, Вика и Картбланш рулят?

Ничо так вариантик :)
А чо орехи? Не трусите?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29270
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 3381 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:51

Re: А-Банк

  clientage написав:А чо орехи?

Шо за орехи?!
ukrprom2014
 
Повідомлень: 344
З нами з: 09.03.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:55

  ukrprom2014 написав:
  clientage написав:А чо орехи?

Шо за орехи?!


https://cashuclub.com.ua/ru
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1907
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:08

  novichok написав:
  ukrprom2014 написав:
  clientage написав:А чо орехи?

Шо за орехи?!


https://cashuclub.com.ua/ru

Приложуху поставил, но там только такси 5%, кино-20% и кафе-2% - вообще ниочем.
И их 0,5% мне с Б5 тоже ни к чему.
ukrprom2014
 
Повідомлень: 344
З нами з: 09.03.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:27

Re: А-Банк

  ukrprom2014 написав:вообще ниочем

Ничо-ничо, щас вы -- бронза. А вот выростите до голда и мона будет 5% на вино и 10% на шоколадку для подружки :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29270
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 3381 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1346134713481349
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Slx і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1642, 1643, 1644
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16438 2337689
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:50
Kara
Альфа-Банк 1 ... 7705, 7706, 7707
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
77063 9117741
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:05
VetalUA
ОТП БАНК 1 ... 615, 616, 617
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6169 1403685
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 20:59
DIVRC

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23574)
04.10.2019 23:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.