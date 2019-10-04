По кредиткам да - эта троица + Алкин Максимка в прошлом месяце хорошие категории предложил (в этом месяце похуже, но тоже уже попользовал его на "Сладостях" и "Театре").
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:37
Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:37
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:51
Re: А-Банк
Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:55
Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:08
Приложуху поставил, но там только такси 5%, кино-20% и кафе-2% - вообще ниочем.
И их 0,5% мне с Б5 тоже ни к чему.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:27
Re: А-Банк
Ничо-ничо, щас вы -- бронза. А вот выростите до голда и мона будет 5% на вино и 10% на шоколадку для подружки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 жов, 2019 08:17
Re: А-Банк
Пост больше на привлечение по рефссылке
В этом месяце ребята действительно исправились по кешбекам. Им плюс в карму. Но по ряду моментов продукт надо шлифовать и тестить ещё. Мне вон ещё 150 грн кешбека недоплатили и уже второй месяц пошел рассмотрение заявки.
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