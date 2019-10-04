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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1346134713481349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:37

  ukrprom2014 написав:Flamingo
Б-5, Вика и Картбланш рулят?

По кредиткам да - эта троица + Алкин Максимка в прошлом месяце хорошие категории предложил (в этом месяце похуже, но тоже уже попользовал его на "Сладостях" и "Театре").
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:37

  ukrprom2014 написав:Flamingo
Б-5, Вика и Картбланш рулят?

Ничо так вариантик :)
А чо орехи? Не трусите?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:51

Re: А-Банк

  clientage написав:А чо орехи?

Шо за орехи?!
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:55

  ukrprom2014 написав:
  clientage написав:А чо орехи?

Шо за орехи?!


https://cashuclub.com.ua/ru
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:08

  novichok написав:
  ukrprom2014 написав:
  clientage написав:А чо орехи?

Шо за орехи?!


https://cashuclub.com.ua/ru

Приложуху поставил, но там только такси 5%, кино-20% и кафе-2% - вообще ниочем.
И их 0,5% мне с Б5 тоже ни к чему.
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:27

Re: А-Банк

  ukrprom2014 написав:вообще ниочем

Ничо-ничо, щас вы -- бронза. А вот выростите до голда и мона будет 5% на вино и 10% на шоколадку для подружки :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 08:17

Re: А-Банк

  ukrprom2014 написав:Полные условия тут...
Пост больше на привлечение по рефссылке :D

В этом месяце ребята действительно исправились по кешбекам. Им плюс в карму. Но по ряду моментов продукт надо шлифовать и тестить ещё. Мне вон ещё 150 грн кешбека недоплатили и уже второй месяц пошел рассмотрение заявки.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 09:31

  Sergion написав:подскажите, если поменять обычную кредитку (старую) на зеленку (новую) в октябре - то после замены срок погашения с 25 на 30е обновится сразу или уже со следующего месяца?


Сразу. Перенесли один в один (01.10.2019), срок погашения - 30.11.2019.
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jay2004
 
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