А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:37
ukrprom2014 написав: Flamingo
Б-5, Вика и Картбланш рулят?
По кредиткам да - эта троица + Алкин Максимка в прошлом месяце хорошие категории предложил (в этом месяце похуже, но тоже уже попользовал его на "Сладостях" и "Театре").
Flamingo
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:37
ukrprom2014 написав: Flamingo
Б-5, Вика и Картбланш рулят?
Ничо так вариантик
А чо орехи? Не трусите?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:51
clientage написав:
А чо орехи?
Шо за орехи?!
ukrprom2014
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:08
Приложуху поставил, но там только такси 5%, кино-20% и кафе-2% - вообще ниочем.
И их 0,5% мне с Б5 тоже ни к чему.
ukrprom2014
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:27
ukrprom2014 написав:
вообще ниочем
Ничо-ничо, щас вы -- бронза. А вот выростите до голда и мона будет 5% на вино и 10% на шоколадку для подружки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 05 жов, 2019 08:17
ukrprom2014 написав:
Полные условия тут...
Пост больше на привлечение по рефссылке
В этом месяце ребята действительно исправились по кешбекам. Им плюс в карму. Но по ряду моментов продукт надо шлифовать и тестить ещё. Мне вон ещё 150 грн кешбека недоплатили и уже второй месяц пошел рассмотрение заявки.
MASolomko
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Додано: Суб 05 жов, 2019 09:31
Sergion написав:
подскажите, если поменять обычную кредитку (старую) на зеленку (новую) в октябре - то после замены срок погашения с 25 на 30е обновится сразу или уже со следующего месяца?
Сразу. Перенесли один в один (01.10.2019), срок погашения - 30.11.2019.
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jay2004
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Додано: Суб 05 жов, 2019 11:18
Дядя Дима написав: jay2004 написав: Квесторе_поверніться написав:
Пролонговані і переоформленні вже зараз не поповнюються на довільну суму?
Ні. Пише ЧЕРВОНИМ коліром першопочаткову сумму поповнення... і баста(((
Прочитав этот пост полез в а24 и открыл новые депо, пополнил старые столбы на суммы больше 2-х грн, пополнил новые столбы больше чем в 100 раз от сумм открытия . Так что "всёпропало" нэнадо. Наверно просто с другого браузера зайти нужно.
Для истины...
P.S. Хотя на данный момент есть Моня/Универсал с 18,5%!!!
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jay2004
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Додано: Суб 05 жов, 2019 11:33
jay2004 Универсальная Gold только что без проблем добавилась в Google Pay.
Vorlon
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