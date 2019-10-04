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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:45
Vorlon написав:
Универсальная Gold только что без проблем добавилась в Google Pay.
Зеленая тоже, хотя не видел официальной информации о поддержке Google Pay А-Банком.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 11:49
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Только что обновилось мобильное приложение (Андроид), в котором появилась кнопка Google Pay и в описании изменений анонс данного вида оплаты.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 11:58
Vorlon написав:
Только что обновилось мобильное приложение (Андроид), в котором появилась кнопка Google Pay и в описании изменений анонс данного вида оплаты.
Хорошая новость!
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