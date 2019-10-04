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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1347134813491350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:45

Re: А-Банк

  Vorlon написав:Универсальная Gold только что без проблем добавилась в Google Pay.

Зеленая тоже, хотя не видел официальной информации о поддержке Google Pay А-Банком.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:49

ingtrans
Только что обновилось мобильное приложение (Андроид), в котором появилась кнопка Google Pay и в описании изменений анонс данного вида оплаты.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:58

Re: А-Банк

  Vorlon написав:Только что обновилось мобильное приложение (Андроид), в котором появилась кнопка Google Pay и в описании изменений анонс данного вида оплаты.

Хорошая новость!
ingtrans
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Повідомлень: 79
З нами з: 31.07.19
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