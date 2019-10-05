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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1347134813491350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:45

Re: А-Банк

  Vorlon написав:Универсальная Gold только что без проблем добавилась в Google Pay.

Зеленая тоже, хотя не видел официальной информации о поддержке Google Pay А-Банком.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:49

ingtrans
Только что обновилось мобильное приложение (Андроид), в котором появилась кнопка Google Pay и в описании изменений анонс данного вида оплаты.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 11:58

Re: А-Банк

  Vorlon написав:Только что обновилось мобильное приложение (Андроид), в котором появилась кнопка Google Pay и в описании изменений анонс данного вида оплаты.

Хорошая новость!

UPD. Только зачем эту кнопку прилепили первой? Ей же, по сути, пользоваться практически не приходиться - раз настроил и всё.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:13

  Sergion написав:подскажите, если поменять обычную кредитку (старую) на зеленку (новую) в октябре - то после замены срок погашения с 25 на 30е обновится сразу или уже со следующего месяца?

В августе переходил.
Ничего не обновилось сразу.
27.08. нарисовали %% в 5к.
Напхал им.
%% убрали.
И появилась инфо о том, что я таки в грейсе.
Сорри бонус не дали, обо мне знают, что это такое.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:48

  clientage написав:
  ukrprom2014 написав:вообще ниочем

Ничо-ничо, щас вы -- бронза. А вот выростите до голда и мона будет 5% на вино и 10% на шоколадку для подружки :P :P

А не подскажите где кошерный МСС для винища в Киеве?
Была поляна вина, но почила в бозе.
Других не нашел :(
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:08

  clientage написав:
  ukrprom2014 написав:вообще ниочем

Ничо-ничо, щас вы -- бронза. А вот выростите до голда и мона будет 5% на вино и 10% на шоколадку для подружки :P :P


По бронзі одна пропозиція крутіша ніж по всяких голдах, цього місяця кіно-театр 20 %.
Єдине, що з неї швидко виростаєш.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:30

  curiousobro написав:
  clientage написав:
  ukrprom2014 написав:вообще ниочем

Ничо-ничо, щас вы -- бронза. А вот выростите до голда и мона будет 5% на вино и 10% на шоколадку для подружки :P :P

А не подскажите где кошерный МСС для винища в Киеве?
Была поляна вина, но почила в бозе.
Других не нашел :(

Сам изучаю тему :)
Кадато обнаружил кошерный МСС в фирменном Арарате на Січових в районе Бехтеревского.
Но потом понял, шо цены на Отборный в Ашане лучше на 5..10% чем у той фирмЫ :)
Щас все никак не доеду до фирменного Ужгородского дето напротив библ-ки Вернадского
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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