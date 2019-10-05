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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 жов, 2019 11:45
Vorlon написав:
Универсальная Gold только что без проблем добавилась в Google Pay.
Зеленая тоже, хотя не видел официальной информации о поддержке Google Pay А-Банком.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 11:49
ingtrans
Только что обновилось мобильное приложение (Андроид), в котором появилась кнопка Google Pay и в описании изменений анонс данного вида оплаты.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 11:58
Vorlon написав:
Только что обновилось мобильное приложение (Андроид), в котором появилась кнопка Google Pay и в описании изменений анонс данного вида оплаты.
Хорошая новость!
UPD. Только зачем эту кнопку прилепили первой? Ей же, по сути, пользоваться практически не приходиться - раз настроил и всё.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 12:13
Sergion написав:
подскажите, если поменять обычную кредитку (старую) на зеленку (новую) в октябре - то после замены срок погашения с 25 на 30е обновится сразу или уже со следующего месяца?
В августе переходил.
Ничего не обновилось сразу.
27.08. нарисовали %% в 5к.
Напхал им.
%% убрали.
И появилась инфо о том, что я таки в грейсе.
Сорри бонус не дали, обо мне знают, что это такое.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 06 жов, 2019 12:48
А не подскажите где кошерный МСС для винища в Киеве?
Была поляна вина, но почила в бозе.
Других не нашел
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curiousobro
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Додано: Нед 06 жов, 2019 13:08
По бронзі одна пропозиція крутіша ніж по всяких голдах, цього місяця кіно-театр 20 %.
Єдине, що з неї швидко виростаєш.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 13:30
curiousobro написав:
А не подскажите где кошерный МСС для винища в Киеве?
Была поляна вина, но почила в бозе.
Других не нашел
Сам изучаю тему
Кадато обнаружил кошерный МСС в фирменном Арарате на Січових в районе Бехтеревского.
Но потом понял, шо цены на Отборный в Ашане лучше на 5..10% чем у той фирмЫ
Щас все никак не доеду до фирменного Ужгородского дето напротив библ-ки Вернадского
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:56
clientage
Рідко читаєте ... Ужгородський?
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