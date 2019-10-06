В этом месяце заканчивается ряд "семейных" депозитов, открывавшихся для получения голды с фото и кешбеком.
Помогу немного желающим "безлимитного пополнения депозитов" - буду выносить.
1. напрягают постоянные "технические трудности" 2. местный кешбек не очень оправдывает ожидания. И он всё равно останется на всякий случай, даже после выноса депо 3. Хранить буду на текущих счетах с высоким процентом, или коротких депо. Т.к. они не очень уступают по ставке срочным депозитам, но за счёт свободного использования средств можно получать больше акционных плюшек у конкурентов. Сейчас начали активно запускаться конкуренты моно (и абанка), и если заморозить деньги на год - можно многое пропустить. Да и валютные качели имеют очень большой потенциал (больше, чем срочные депозиты)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
V2 написав:Ви про 18,5% в Моно чи є ще якісь цікаві варіанти?
Больше карточные продукты с плюшками. Типа ТуДу, Спорта, КоКо, Коко
Дополнительный процент-два на годовом депозите по сравнению с текущими счетами - не компенсируют утерянные возможности поучаствовать в разных акциях, и покататься на валютных качелях
Валютные депо практически утратили смысл. Очередь за гривневыми
Размещаю депо теперь только если можно получить какую-то плюшку типа бонуса от минфина, или кредитку с кешбеком. И то, размещаюсь на минимальную сумму и самый корткий срок, как правило (в зависимости от полезности плюшек)
Мой пост скорее не об уходе к конкурентам с лучшими условиями (ставками) по депозитам. А о "смене парадигмы" размещения временно свободных средств
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 07 жов, 2019 09:02, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин