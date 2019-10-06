Додано: Пон 07 жов, 2019 08:47

В этом месяце заканчивается ряд "семейных" депозитов, открывавшихся для получения голды с фото и кешбеком.



Помогу немного желающим "безлимитного пополнения депозитов" - буду выносить.



1. напрягают постоянные "технические трудности"

2. местный кешбек не очень оправдывает ожидания. И он всё равно останется на всякий случай, даже после выноса депо

3. Хранить буду на текущих счетах с высоким процентом, или коротких депо. Т.к. они не очень уступают по ставке срочным депозитам, но за счёт свободного использования средств можно получать больше акционных плюшек у конкурентов. Сейчас начали активно запускаться конкуренты моно (и абанка), и если заморозить деньги на год - можно многое пропустить. Да и валютные качели имеют очень большой потенциал (больше, чем срочные депозиты)

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин