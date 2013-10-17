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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1348134913501351

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:51

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:Сейчас начали активно запускаться конкуренты моно (и абанка), и если заморозить деньги на год - можно многое пропустить.


Ви про 18,5% в Моно чи є ще якісь цікаві варіанти?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:56

  V2 написав:Ви про 18,5% в Моно чи є ще якісь цікаві варіанти?

Больше карточные продукты с плюшками. Типа ТуДу, Спорта, КоКо, Коко :)

Дополнительный процент-два на годовом депозите по сравнению с текущими счетами - не компенсируют утерянные возможности поучаствовать в разных акциях, и покататься на валютных качелях

Валютные депо практически утратили смысл. Очередь за гривневыми :)

Размещаю депо теперь только если можно получить какую-то плюшку типа бонуса от минфина, или кредитку с кешбеком. И то, размещаюсь на минимальную сумму и самый корткий срок, как правило (в зависимости от полезности плюшек) :)

Мой пост скорее не об уходе к конкурентам с лучшими условиями (ставками) по депозитам. А о "смене парадигмы" размещения временно свободных средств :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 07 жов, 2019 09:02, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:02

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:ипа ТуДу, Спорта, КоКо, Коко


КоКо - це Форвард, Коко - Конкорд, проте інші ...? :roll:

Та й 18,5% від Моно, як на мене, досить цікаво в плані диверсифікації, оскільки, як казав класик - "ніхто не знає майбутнього".

Щодо валютних качель - треба мати залізне терпіння, міцні нерви та небачену інтуїцію - чого Вам і бажаю ;)
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:04

  V2 написав:
  Вкладчик1234 написав:ипа ТуДу, Спорта, КоКо, Коко


КоКо - це Форвард, Коко - Конкорд, проте інші ...?


ТуДу (ToDo) - это стартапчик на базе Мегабанка
Спорт - на базе Окси банка.

На данный момент они или фактически не запущены, или практически не имеют плюшек. Но я надеюсь на развитие этих, и выход новых. После моно многие начали шевелиться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 12:26

  Вкладчик1234 написав:
  V2 написав:
  Вкладчик1234 написав:ипа ТуДу, Спорта, КоКо, Коко


КоКо - це Форвард, Коко - Конкорд, проте інші ...?


ТуДу (ToDo) - это стартапчик на базе Мегабанка
Спорт - на базе Окси банка.

На данный момент они или фактически не запущены, или практически не имеют плюшек. Но я надеюсь на развитие этих, и выход новых. После моно многие начали шевелиться


Спорт уже запущен и таки дает 10% плюшек на спорт.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:30

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:Мой пост скорее не об уходе к конкурентам с лучшими условиями (ставками) по депозитам. А о "смене парадигмы" размещения временно свободных средств


куди міняється ваша парадигма, бумаги, акції, брокери, ЕТФ і все таке інше?..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 13:34

Re: А-Банк

  Олег1964 написав:Спорт уже запущен и таки дает 10% плюшек на спорт.

По яких МСС і в яких закладах?
Кредліміт наливають?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 14:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Олег1964 написав:Спорт уже запущен и таки дает 10% плюшек на спорт.

По яких МСС і в яких закладах?
Кредліміт наливають?


Кредитного лимита нет, но обещают.
Покупка в Columbia прошла с плюшками.
Ниже спорткатегории:

Зображення
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:03

  greenozon написав:
  Вкладчик1234 написав:Мой пост скорее не об уходе к конкурентам с лучшими условиями (ставками) по депозитам. А о "смене парадигмы" размещения временно свободных средств


куди міняється ваша парадигма, бумаги, акції, брокери, ЕТФ і все таке інше?..

Это пока нет, но вентилирую эти темы.
Пока: текущие счета с депозитными процентами, онлайн обмен валют, кешбеки, банковские реферальные программы.
Впринципе тоже работа с банковской системой, только уже не пассивно с депозитами, а активно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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