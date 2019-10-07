Ви про 18,5% в Моно чи є ще якісь цікаві варіанти?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 08:51
Re: А-Банк
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:56
Больше карточные продукты с плюшками. Типа ТуДу, Спорта, КоКо, Коко
Дополнительный процент-два на годовом депозите по сравнению с текущими счетами - не компенсируют утерянные возможности поучаствовать в разных акциях, и покататься на валютных качелях
Валютные депо практически утратили смысл. Очередь за гривневыми
Размещаю депо теперь только если можно получить какую-то плюшку типа бонуса от минфина, или кредитку с кешбеком. И то, размещаюсь на минимальную сумму и самый корткий срок, как правило (в зависимости от полезности плюшек)
Мой пост скорее не об уходе к конкурентам с лучшими условиями (ставками) по депозитам. А о "смене парадигмы" размещения временно свободных средств
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 07 жов, 2019 09:02, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 07 жов, 2019 09:02
Re: А-Банк
КоКо - це Форвард, Коко - Конкорд, проте інші ...?
Та й 18,5% від Моно, як на мене, досить цікаво в плані диверсифікації, оскільки, як казав класик - "ніхто не знає майбутнього".
Щодо валютних качель - треба мати залізне терпіння, міцні нерви та небачену інтуїцію - чого Вам і бажаю
Додано: Пон 07 жов, 2019 09:04
ТуДу (ToDo) - это стартапчик на базе Мегабанка
Спорт - на базе Окси банка.
На данный момент они или фактически не запущены, или практически не имеют плюшек. Но я надеюсь на развитие этих, и выход новых. После моно многие начали шевелиться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 07 жов, 2019 12:26
Спорт уже запущен и таки дает 10% плюшек на спорт.
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:30
Re: А-Банк
куди міняється ваша парадигма, бумаги, акції, брокери, ЕТФ і все таке інше?..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 07 жов, 2019 13:34
Re: А-Банк
По яких МСС і в яких закладах?
Кредліміт наливають?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 07 жов, 2019 14:01
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:03
Это пока нет, но вентилирую эти темы.
Пока: текущие счета с депозитными процентами, онлайн обмен валют, кешбеки, банковские реферальные программы.
Впринципе тоже работа с банковской системой, только уже не пассивно с депозитами, а активно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 08 жов, 2019 18:00
у всіх так чи мій провайдер щось чудить
після кліків тут і там -
завалив?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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