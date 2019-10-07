RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1349135013511352

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:07

  Ой+ написав:
  Flamingo написав:я подам заявку на ускорение рассмотрения вашей заявки


Мені не виплатили кешбек за один зал.квиток. Три рази звертався з інтервалами близько місяця - третій раз таке ж формулювання. Підозрюю, що якщо звернусь вчетверте, то буде заявка на прискорення розгляду заявки про прискорення заявки.


Несподівано тиждень назад дзвінок з абанки про те, що до тижня буде розгляд заявки. Сьогодні прийшов "кешбек" прямо на картку - не пройшло і трьох місяців :mrgreen:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2842
З нами з: 19.04.12
Подякував: 35 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:10

Ой+

вітаю колега!!!!!
видно що нарешті спрацювала заявка на заявку на заявку для пришвидшення усіх попередніх заявок!

:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6130
З нами з: 01.06.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1349135013511352
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, Oktawa, ramaz, Slx, V2 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7718, 7719, 7720
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
77195 9131522
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 18:18
maxprofit
Правекс-Банк 1 ... 218, 219, 220
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 10:43
2195 707410
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 18:07
karabas
Идея Банк 1 ... 1644, 1645, 1646
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16454 2339558
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 17:29
tarasum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.