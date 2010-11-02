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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 18:07
Ой+ написав: Flamingo написав:
я подам заявку на ускорение рассмотрения вашей заявки
Мені не виплатили кешбек за один зал.квиток. Три рази звертався з інтервалами близько місяця - третій раз таке ж формулювання. Підозрюю, що якщо звернусь вчетверте, то буде заявка на прискорення розгляду заявки про прискорення заявки.
Несподівано тиждень назад дзвінок з абанки про те, що до тижня буде розгляд заявки. Сьогодні прийшов "кешбек" прямо на картку - не пройшло і трьох місяців
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Вів 08 жов, 2019 18:10
Ой+
вітаю колега!!!!!
видно що нарешті спрацювала заявка на заявку на заявку для пришвидшення усіх попередніх заявок!
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greenozon
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:30
не пугайтесь - такое бывает по временам, главное ничего не трогайте и никуда не звоните - всё пройдёт само по себе
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Кассандра
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:32
Кассандра
Дякую вам і колегам цього чудового лампового форуму!
пригадую, що вже були лдапи і інші АБанківські чудасії, тому поки закрив АБ ІБ і спокійно вечеряю
(с) утро вечора мудренєє.
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greenozon
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:38
greenozon написав:
(с) утро вечора мудренєє.
утро с вечера -- мудрёнее
... делайте хоть что-нибудь!
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