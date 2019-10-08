Додано: Сер 09 жов, 2019 10:38

Коллеги а у Вас зеленкой юбер нормально платится? Я вот давеча хотел прокатиЦЦа на таксо - там подлый уклон, обещавший 50 грн. скидки на первую поездку все никак не мог найти машину (хотя на карте в 2 км 2 шт маячили). Ладно думаю поеду на юбере - так он при выборе зеленки - сразу давал отлуп. Уклон 1 грн. предавторизации прислал и тут же вернул - типа все нормуль. А по уберу даже предавторизации никакой не было - сразу "этот тип оплаты не доступен". Ввел карту другого банка с 0 на остатке - тут же появилась другая надпись - "недостаточно средств" и в вайбер мессидж от того банка что убер пытался но не смог. Попытался подвязать ту же зеленку под дочкин убер - все то же самое. Пришлось ехать за нал (тоже прикольно - за оплату картой горела сумма 56 грн., а когда поменял на нал - стало 47- так что получается дешевле за нал без кэшбека ездить?Но мой вопрос все таки по зеленке - что это за фигня? Как ее лечить?