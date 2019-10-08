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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 18:07
Ой+ написав: Flamingo написав:
я подам заявку на ускорение рассмотрения вашей заявки
Мені не виплатили кешбек за один зал.квиток. Три рази звертався з інтервалами близько місяця - третій раз таке ж формулювання. Підозрюю, що якщо звернусь вчетверте, то буде заявка на прискорення розгляду заявки про прискорення заявки.
Несподівано тиждень назад дзвінок з абанки про те, що до тижня буде розгляд заявки. Сьогодні прийшов "кешбек" прямо на картку - не пройшло і трьох місяців
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Вів 08 жов, 2019 18:10
Ой+
вітаю колега!!!!!
видно що нарешті спрацювала заявка на заявку на заявку для пришвидшення усіх попередніх заявок!
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greenozon
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:30
не пугайтесь - такое бывает по временам, главное ничего не трогайте и никуда не звоните - всё пройдёт само по себе
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Кассандра
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:32
Кассандра
Дякую вам і колегам цього чудового лампового форуму!
пригадую, що вже були лдапи і інші АБанківські чудасії, тому поки закрив АБ ІБ і спокійно вечеряю
(с) утро вечора мудренєє.
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greenozon
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:38
greenozon написав:
(с) утро вечора мудренєє.
утро с вечера -- мудрёнее
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 09 жов, 2019 10:38
Коллеги а у Вас зеленкой юбер нормально платится? Я вот давеча хотел прокатиЦЦа на таксо - там подлый уклон, обещавший 50 грн. скидки на первую поездку все никак не мог найти машину (хотя на карте в 2 км 2 шт маячили). Ладно думаю поеду на юбере - так он при выборе зеленки - сразу давал отлуп. Уклон 1 грн. предавторизации прислал и тут же вернул - типа все нормуль. А по уберу даже предавторизации никакой не было - сразу "этот тип оплаты не доступен". Ввел карту другого банка с 0 на остатке - тут же появилась другая надпись - "недостаточно средств" и в вайбер мессидж от того банка что убер пытался но не смог. Попытался подвязать ту же зеленку под дочкин убер - все то же самое. Пришлось ехать за нал (тоже прикольно - за оплату картой горела сумма 56 грн., а когда поменял на нал - стало 47
- так что получается дешевле за нал без кэшбека ездить?
Но мой вопрос все таки по зеленке - что это за фигня? Как ее лечить?
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Flamingo
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:29
Flamingo
На Убере по Голде последний раз в апреле здесь ездил - проблем не было. Теперь не вижу смысла при наличии Идеи Онлайн - все такси я настроил на неё
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Vorlon
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Додано: Сер 09 жов, 2019 11:40
Flamingo
По своему опыту пользования УБЕРом и по тому что говорят знакомые:
- картинка на карте по поводу того что рядом есть машины может быть бутафория: обсуждали на днях с друзьями - многие говорят что при картинке "две машины возле дома" нажимая заказ видят по треку что машина едет километра за полтора-два. Смысл ганять машины если есть рядом? Про приоритетность по рейтингу водителя никто не верит.
- по поводу изменения цены: сам пробовал переключать варианты оплаты перед заказом - цена нал/безнал не менялась. Но, если закрыть/открыть приложение или просматривать варианты по одному адресу с разницей в пару минут - при том же способе оплаты цена может гулять от пары гривен до 10-15 гривен в час пик.
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ramaz
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Додано: Сер 09 жов, 2019 12:48
Flamingo написав:
Коллеги а у Вас зеленкой юбер нормально платится? Я вот давеча хотел прокатиЦЦа на таксо - там подлый уклон, обещавший 50 грн. скидки на первую поездку все никак не мог найти машину (хотя на карте в 2 км 2 шт маячили). Ладно думаю поеду на юбере - так он при выборе зеленки - сразу давал отлуп. Уклон 1 грн. предавторизации прислал и тут же вернул - типа все нормуль. А по уберу даже предавторизации никакой не было - сразу "этот тип оплаты не доступен". Ввел карту другого банка с 0 на остатке - тут же появилась другая надпись - "недостаточно средств" и в вайбер мессидж от того банка что убер пытался но не смог. Попытался подвязать ту же зеленку под дочкин убер - все то же самое. Пришлось ехать за нал (тоже прикольно - за оплату картой горела сумма 56 грн., а когда поменял на нал - стало 47
- так что получается дешевле за нал без кэшбека ездить?
Но мой вопрос все таки по зеленке - что это за фигня? Как ее лечить?
On-Taxi без проблем з Зеленки. Еще и бонус дают 5 грн з каждой поездки.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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