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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:52
jay2004 написав:
On-Taxi без проблем з Зеленки.
Уклон тоже без проблем. Вопрос по уберу
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Flamingo
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