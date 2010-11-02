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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:52
jay2004 написав:
On-Taxi без проблем з Зеленки.
Уклон тоже без проблем. Вопрос по уберу
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:34
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:57
ramaz
Та уже обсудили ещё на прошлой неделе...
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