Додано: Чет 10 жов, 2019 17:20

Послезавтра будет ровно 3 месяца как ломбард рассматривает мою заявку по поводу не выплаты мне рефералки в 50 грн. за "приведенного друга". Периодически я позванивал на ГЛ чтобы узнать что заявка в работе. Даже составляли заявку на ускорение рассмотрение заявки. Потом подзабыл. Но был в отделении вчера и обмолвился своему менеджеру, что так мол и так сроки никакие не блюдутся вашим банком. Она полезла в компУтер - о, говорит действительно, есть такая заявка в разделе "Клиент недоволен банком" и она в работе. В общем пообещала "пошурудеть", чтоб ускорилось. Сегодня звонок - по поводу Вашей заявки - у нас условия поменялись, чтобы получить 50 грн. вам надо закрыть именную голд-уни с фото и открыть зеленку, потому как выплата только на нее. Я прошу у мадам пардона и объясняю, что когда я приглашал друга самих зеленок еще ни у кого не было, равно как и данного условия. Ответ: да раньше выплачивали и на уни и на кдв - сейчас токмо на зеленку. Я на своем: а когда правила поменялись до 12.07.2019 (дата когда я подал запрос по поводу того что банк месяц как не выплачивает мне 50 грн.). Ответ: - ой я щас посмотрю. А можно я минут через 20 перезвоню вам - уточню когда вступили изменения. В общем ржу-ни-магу. Кстати спустя час так никто и не позвонил. Видимо не могут найти дату утверждения измененийЗЫ. В свое время я предпочитал отдать свои 50 грн., чтобы клиент побыстрее забыл о подобном казусе, но А-банка не такая - она будет искать 3 месяца, что бы такого придумать, чтобы ответить клиенту, чтоб не платить смешную сумму за рефералку.