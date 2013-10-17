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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:52

Re: А-Банк

  jay2004 написав:On-Taxi без проблем з Зеленки.

Уклон тоже без проблем. Вопрос по уберу
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:34

А-Банк подключил свои карты к Google Pay
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:57

ramaz
Та уже обсудили ещё на прошлой неделе...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:20

Заканчивался третий месяц

Послезавтра будет ровно 3 месяца как ломбард рассматривает мою заявку по поводу не выплаты мне рефералки в 50 грн. за "приведенного друга". Периодически я позванивал на ГЛ чтобы узнать что заявка в работе. Даже составляли заявку на ускорение рассмотрение заявки. Потом подзабыл. Но был в отделении вчера и обмолвился своему менеджеру, что так мол и так сроки никакие не блюдутся вашим банком. Она полезла в компУтер - о, говорит действительно, есть такая заявка в разделе "Клиент недоволен банком" и она в работе. В общем пообещала "пошурудеть", чтоб ускорилось. Сегодня звонок - по поводу Вашей заявки - у нас условия поменялись, чтобы получить 50 грн. вам надо закрыть именную голд-уни с фото и открыть зеленку, потому как выплата только на нее. Я прошу у мадам пардона и объясняю, что когда я приглашал друга самих зеленок еще ни у кого не было, равно как и данного условия. Ответ: да раньше выплачивали и на уни и на кдв - сейчас токмо на зеленку. Я на своем: а когда правила поменялись до 12.07.2019 (дата когда я подал запрос по поводу того что банк месяц как не выплачивает мне 50 грн.). Ответ: - ой я щас посмотрю. А можно я минут через 20 перезвоню вам - уточню когда вступили изменения. В общем ржу-ни-магу. Кстати спустя час так никто и не позвонил. Видимо не могут найти дату утверждения изменений ;).
ЗЫ. В свое время я предпочитал отдать свои 50 грн., чтобы клиент побыстрее забыл о подобном казусе, но А-банка не такая - она будет искать 3 месяца, что бы такого придумать, чтобы ответить клиенту, чтоб не платить смешную сумму за рефералку. ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:43

Менеджер в відділенні маякнув, що з наступного тижня мають зрости ставки по валюті
:!:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:17

  greenozon написав:Менеджер в відділенні маякнув, що з наступного тижня мають зрости ставки по валюті
:!:

Чтобы эта банка заинтересовала по валюте им текущие ставки надо хотя бы удвоить. А так если они поднимут по неразрывным на год с 2,6 до 3 - то кому на фиг будут нужны такие повышения :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:03

Особливо, враховуючи ризики. Навіщо взагалі ломбарду валюта: хочуть заробити на зростанні чи на падінні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:18

  Flamingo написав:ЗЫ. В свое время я предпочитал отдать свои 50 грн., чтобы клиент побыстрее забыл о подобном казусе, но А-банка не такая - она будет искать 3 месяца, что бы такого придумать, чтобы ответить клиенту, чтоб не платить смешную сумму за рефералку. ;)

Справедливости ради:
пару лет назад ругался с А-Банкой, уж не помню по какому поводу.
Они там чего-то накосячили-напортачили.
В конце-концов признали свой залёт и в качестве сорри-бонуса тупо пополнили мне мобилу на 100 грн. Я и сам не ожидал.
Так что - случаи разные бывают
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:29

  mustbe написав:
  Flamingo написав:ЗЫ. В свое время я предпочитал отдать свои 50 грн., чтобы клиент побыстрее забыл о подобном казусе, но А-банка не такая - она будет искать 3 месяца, что бы такого придумать, чтобы ответить клиенту, чтоб не платить смешную сумму за рефералку. ;)

Справедливости ради:
пару лет назад ругался с А-Банкой, уж не помню по какому поводу.
Они там чего-то накосячили-напортачили.
В конце-концов признали свой залёт и в качестве сорри-бонуса тупо пополнили мне мобилу на 100 грн. Я и сам не ожидал.
Так что - случаи разные бывают

Бывает... Но мне сегодня таки даже и не перезвонили :evil:
Flamingo
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