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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:07
Flamingo написав:
Уклон тоже без проблем. Вопрос по уберу
У меня Зеленая что в уклон, что в убер добавилась без проблем, но еще не ездил.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:12
Украинцев предупредили о снижении ставок по депозитам
greenozon написав:
Менеджер в відділенні маякнув, що з наступного тижня мають зрости ставки по валюті
Президент заявил, что стоимость кредитов к концу года снизится на 2%https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... am-3887371
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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