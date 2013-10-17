RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1351135213531354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:07

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Уклон тоже без проблем. Вопрос по уберу

У меня Зеленая что в уклон, что в убер добавилась без проблем, но еще не ездил.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 82
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:12

  greenozon написав:Менеджер в відділенні маякнув, що з наступного тижня мають зрости ставки по валюті
:!:


Украинцев предупредили о снижении ставок по депозитам
Президент заявил, что стоимость кредитов к концу года снизится на 2%
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... am-3887371
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4351
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1351135213531354
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, maxim2014, Pater, sergio_bender, vollena71 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7727, 7728, 7729
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
77289 9140913
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 08:07
Flamingo
ОТП БАНК 1 ... 617, 618, 619
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6186 1405553
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 21:00
she_ne_investor
ОКСІ БАНК 1 ... 7, 8, 9
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
81 23313
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 19:41
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23648)
11.10.2019 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.