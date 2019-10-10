У меня Зеленая что в уклон, что в убер добавилась без проблем, но еще не ездил.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:07
Re: А-Банк
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:12
Украинцев предупредили о снижении ставок по депозитам
Президент заявил, что стоимость кредитов к концу года снизится на 2%
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:40
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:45
Изменения со вторника
Был в ломбарде (таки оформил зеленку) так мне менеджер рассказала именно размер увеличения ставок, который тут уже анонсировали. По он-лайну годовой будет приниматься под 18,5%, а бакс под 3,5% на год. Также сказали что запускается кэшбек за открытие вклада через перечисление денег пр сэп. Якобы как компенсация затрат. Но пока не понятно надо ли доказывать что с тебя банк отправитель содрал комис
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:21
Re: А-Банк
З поповненням як зараз ...такий хокей нам не потрібно.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:46
Квесторе_поверніться
Почему? Терпимо. Я так понимаю, что теперь пополнение в сумме, которая на депозите на начало месяца.
Если не ошибаюсь - это геометрическая прогрессия.
То есть даже для минимальной суммы:
1) 1000 грн.;
2) 2000 грн.;
3) 4000 грн.;
4) 8000 грн.;
5) 16000 грн.;
6) 32000 грн.;
7) 64000 грн.;
8 ) 128000 грн.;
9) 256000 грн.;
10) 512000 грн.;
11) 1024000 грн.;
12) 2056000 грн.
Два миллиона - хватит?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:49
Мінімальна сума 2 грн. Ні?
Хтось тестив що там дійсно геометрична прогресія?
Хватить 128000...
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:51
Квесторе_поверніться
Для Онлайн (про который речь) минималка 1000 грн. На следующей неделе появится повод открыть годовой, тем более если будет кэшбек за СЭП!
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