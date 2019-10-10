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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1351135213531354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:07

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Уклон тоже без проблем. Вопрос по уберу

У меня Зеленая что в уклон, что в убер добавилась без проблем, но еще не ездил.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:12

  greenozon написав:Менеджер в відділенні маякнув, що з наступного тижня мають зрости ставки по валюті
:!:


Украинцев предупредили о снижении ставок по депозитам
Президент заявил, что стоимость кредитов к концу года снизится на 2%
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... am-3887371
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:40

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Уклон тоже без проблем. Вопрос по уберу

У меня Зеленая что в уклон, что в убер добавилась без проблем, но еще не ездил.

У меня тоже добавилась, но при попытке заказа у убера идёт сразу отлуп. По карте другого банка такого нет
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:45

Изменения со вторника

Был в ломбарде (таки оформил зеленку) так мне менеджер рассказала именно размер увеличения ставок, который тут уже анонсировали. По он-лайну годовой будет приниматься под 18,5%, а бакс под 3,5% на год. Также сказали что запускается кэшбек за открытие вклада через перечисление денег пр сэп. Якобы как компенсация затрат. Но пока не понятно надо ли доказывать что с тебя банк отправитель содрал комис
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:21

Re: А-Банк

  Flamingo написав:По он-лайну годовой будет приниматься под 18,5%

З поповненням як зараз ...такий хокей нам не потрібно.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:46

Квесторе_поверніться
Почему? Терпимо. Я так понимаю, что теперь пополнение в сумме, которая на депозите на начало месяца.

Если не ошибаюсь - это геометрическая прогрессия.

То есть даже для минимальной суммы:
1) 1000 грн.;
2) 2000 грн.;
3) 4000 грн.;
4) 8000 грн.;
5) 16000 грн.;
6) 32000 грн.;
7) 64000 грн.;
8 ) 128000 грн.;
9) 256000 грн.;
10) 512000 грн.;
11) 1024000 грн.;
12) 2056000 грн.

Два миллиона - хватит? ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:49

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Почему? Терпимо. Я так понимаю, что теперь пополнение в сумме, которая на депозите на начало месяца.

Если не ошибаюсь - это геометрическая прогрессия.

То есть даже для минимальной суммы:
1) 1000 грн.;
2) 2000 грн.;
3) 4000 грн.;
4) 8000 грн.;
5) 16000 грн.;
6) 32000 грн.;
7) 64000 грн.;
8 ) 128000 грн.;
9) 256000 грн.;
10) 512000 грн.;
11) 1024000 грн.;
12) 2056000 грн.

Два миллиона - хватит? ;)

Мінімальна сума 2 грн. Ні?
Хтось тестив що там дійсно геометрична прогресія?
Хватить 128000...
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:51

Квесторе_поверніться
Для Онлайн (про который речь) минималка 1000 грн. На следующей неделе появится повод открыть годовой, тем более если будет кэшбек за СЭП!
Vorlon
 
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