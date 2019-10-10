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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:32
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
По он-лайну годовой будет приниматься под 18,5%
З поповненням як зараз ...такий хокей нам не потрібно.
Не ну при наличии столбов открытых до осени я так понимаю можно получить 19% - а сумма пополнений при этом будет зависеть уже только от Вас - это уже хоть что-то, в сравнении с тем унынием, что было в последнее время. Но что-то мне подсказывает, что это не последнее повышение ставок. И не только тут
Естественно, вот ТАС на подходе с 19% + ЗЕкоманда мочит кони...
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jay2004
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