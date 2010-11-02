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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1352135313541355

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:По он-лайну годовой будет приниматься под 18,5%

З поповненням як зараз ...такий хокей нам не потрібно.

Не ну при наличии столбов открытых до осени я так понимаю можно получить 19% - а сумма пополнений при этом будет зависеть уже только от Вас - это уже хоть что-то, в сравнении с тем унынием, что было в последнее время. Но что-то мне подсказывает, что это не последнее повышение ставок. И не только тут ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:32

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:По он-лайну годовой будет приниматься под 18,5%

З поповненням як зараз ...такий хокей нам не потрібно.

Не ну при наличии столбов открытых до осени я так понимаю можно получить 19% - а сумма пополнений при этом будет зависеть уже только от Вас - это уже хоть что-то, в сравнении с тем унынием, что было в последнее время. Но что-то мне подсказывает, что это не последнее повышение ставок. И не только тут ;)


Естественно, вот ТАС на подходе с 19% + ЗЕкоманда мочит кони...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:51

Re: А-Банк

  Flamingo написав:который тут уже анонсировали.

де анонсіровалі?
на сайті ще все по старому

https://a-bank.com.ua/deposits
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:58

Re: А-Банк

  Vorlon написав:Если не ошибаюсь - это геометрическая прогрессия.


це арифметична.
геометрична - коли числа множаться одне на інше.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 00:22

  greenozon написав:
  Vorlon написав:Если не ошибаюсь - это геометрическая прогрессия.


це арифметична.
геометрична - коли числа множаться одне на інше.


Вижу коллега гуманитарий.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 06:57

  greenozon написав:
  Flamingo написав:который тут уже анонсировали.

де анонсіровалі?
на сайті ще все по старому

https://a-bank.com.ua/deposits

Причём тут офисайт? Вы же и анонсировали - под анонсом я имел в виду ваше сообщение за четверг в 20-43 :)
Flamingo
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