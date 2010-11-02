Flamingo написав:По он-лайну годовой будет приниматься под 18,5%
З поповненням як зараз ...такий хокей нам не потрібно.
Не ну при наличии столбов открытых до осени я так понимаю можно получить 19% - а сумма пополнений при этом будет зависеть уже только от Вас - это уже хоть что-то, в сравнении с тем унынием, что было в последнее время. Но что-то мне подсказывает, что это не последнее повышение ставок. И не только тут
Flamingo написав:По он-лайну годовой будет приниматься под 18,5%
З поповненням як зараз ...такий хокей нам не потрібно.
Не ну при наличии столбов открытых до осени я так понимаю можно получить 19% - а сумма пополнений при этом будет зависеть уже только от Вас - это уже хоть что-то, в сравнении с тем унынием, что было в последнее время. Но что-то мне подсказывает, что это не последнее повышение ставок. И не только тут
Естественно, вот ТАС на подходе с 19% + ЗЕкоманда мочит кони...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.