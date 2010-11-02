Flamingo написав:По он-лайну годовой будет приниматься под 18,5%
З поповненням як зараз ...такий хокей нам не потрібно.
Не ну при наличии столбов открытых до осени я так понимаю можно получить 19% - а сумма пополнений при этом будет зависеть уже только от Вас - это уже хоть что-то, в сравнении с тем унынием, что было в последнее время. Но что-то мне подсказывает, что это не последнее повышение ставок. И не только тут
Flamingo написав:По он-лайну годовой будет приниматься под 18,5%
З поповненням як зараз ...такий хокей нам не потрібно.
Не ну при наличии столбов открытых до осени я так понимаю можно получить 19% - а сумма пополнений при этом будет зависеть уже только от Вас - это уже хоть что-то, в сравнении с тем унынием, что было в последнее время. Но что-то мне подсказывает, что это не последнее повышение ставок. И не только тут
Естественно, вот ТАС на подходе с 19% + ЗЕкоманда мочит кони...
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Vorlon написав:Если не ошибаюсь - это геометрическая прогрессия.
це арифметична. геометрична - коли числа множаться одне на інше.
А може це числа Фібоначчі?
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greenozon Да геометрическая это прогрессия, геометрическая. Арифметическая выглядела бы так (к каждому предыдущему числу добавляется одно и тоже число, в примере это 1000): 1000 2000 3000 4000 ... А геометрическая выглядит так (каждое предыдущее число умножается на одно и то же число, в примере это 2): 1000 2000 4000 8000 ...