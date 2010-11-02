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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1353135413551356

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:47

А точнее: сначала - геометрическая, а потом - арифметическая
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:56

Re: А-Банк

  mustbe написав:А точнее: сначала - геометрическая, а потом - арифметическая

Где? Если у меня в сообщении, то нет, у меня сначала арифметическая, а потом геометрическая.
ingtrans
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