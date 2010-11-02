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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 жов, 2019 15:47
А точнее: сначала - геометрическая, а потом - арифметическая
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mustbe
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Додано: Суб 12 жов, 2019 15:56
mustbe написав:
А точнее: сначала - геометрическая, а потом - арифметическая
Где? Если у меня в сообщении, то нет, у меня сначала арифметическая, а потом геометрическая.
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ingtrans
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