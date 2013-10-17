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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 жов, 2019 15:47
А точнее: сначала - геометрическая, а потом - арифметическая
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mustbe
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Додано: Суб 12 жов, 2019 15:56
mustbe написав:
А точнее: сначала - геометрическая, а потом - арифметическая
Где? Если у меня в сообщении, то нет, у меня сначала арифметическая, а потом геометрическая.
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ingtrans
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Додано: Суб 12 жов, 2019 19:25
Где?
В исходном сообщении:
1) 1000 грн.;
2) 2000 грн.;
3) 4000 грн.;
4) 8000 грн.;
5) 16000 грн.;
6) 32000 грн.;
7) 64000 грн.;
8) 128000 грн.;
9) 228000 грн.;
10) 328000 грн.;
11) 428000 грн.;
12) 528000 грн.
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mustbe
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