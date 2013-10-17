А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 жов, 2019 15:47
А точнее: сначала - геометрическая, а потом - арифметическая
mustbe
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Додано: Суб 12 жов, 2019 15:56
mustbe написав:
А точнее: сначала - геометрическая, а потом - арифметическая
Где? Если у меня в сообщении, то нет, у меня сначала арифметическая, а потом геометрическая.
ingtrans
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Додано: Суб 12 жов, 2019 19:25
Где?
В исходном сообщении:
1) 1000 грн.;
2) 2000 грн.; 3) 4000 грн.; 4) 8000 грн.; 5) 16000 грн.; 6) 32000 грн.; 7) 64000 грн.; 8) 128000 грн.; 9) 228000 грн.; 10) 328000 грн.; 11) 428000 грн.; 12) 528000 грн.
mustbe
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Додано: Вів 15 жов, 2019 08:54
Опять глюки с кнопкой переоформления вклада в А24. Вчера закончился Стандарт срочный на 6 мес, сегодня хочу переоформить на год - кнопки нет.
Ferlakur
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:23
Господа, подскажите. На уни голд с фото 20к долга. Обязательный платеж сделал. Да 25 числа включительно их нужно положить. Если я ложу 26, то какую сумму комиса снимет Ломбард? 3% от этой суммы, т.е 600 грн?
логан1919
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:31
Ferlakur написав:
Опять глюки с кнопкой переоформления вклада в А24. Вчера закончился Стандарт срочный на 6 мес, сегодня хочу переоформить на год - кнопки нет.
вітаю в клубі заявочників! пишіть в чат, создавайте заявку, потім заявку на ускорєніє заявкі і так поки не надоїсть!
PS це не жарт, це жорстока бувальщина.
greenozon
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:43
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Акція діє з 15.10.2019р.-15.01.2020р.
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vollena71
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:45
Ferlakur написав:
Опять глюки с кнопкой переоформления вклада в А24. Вчера закончился Стандарт срочный на 6 мес, сегодня хочу переоформить на год - кнопки нет.
Також в період Акції по вкладах НЕ діятиме переоформлення з надбавкою (кнопка
“Переоформити” буде неактивною).
https://a-bank.com.ua/static/news/promotion_winter_stock_ua.pdf
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Повідомлень: 2178
З нами з: 18.09.13
Подякував: 436 раз.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:48
greenozon написав: Ferlakur написав:
Опять глюки с кнопкой переоформления вклада в А24. Вчера закончился Стандарт срочный на 6 мес, сегодня хочу переоформить на год - кнопки нет.
вітаю в клубі заявочників! пишіть в чат, создавайте заявку, потім заявку на ускорєніє заявкі і так поки не надоїсть!
PS це не жарт, це жорстока бувальщина.
А не, тут все печальнее:
"На період дії Акції "Зимовий запас" переоформлення вкладів на більший термін з надбавкою не здійснюється, надбавка 0,5% при оформленні вкладу “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців не діє."
Ferlakur
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:49
Ferlakur
Ха-ха, любители 2 грн. на 3 месяца в пролёте
Vorlon
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