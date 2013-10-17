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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 жов, 2019 15:47
А точнее: сначала - геометрическая, а потом - арифметическая
Додано: Суб 12 жов, 2019 15:56
Re: А-Банк
Додано: Суб 12 жов, 2019 19:25
В исходном сообщении:
Додано: Вів 15 жов, 2019 08:54
Re: А-Банк
Опять глюки с кнопкой переоформления вклада в А24. Вчера закончился Стандарт срочный на 6 мес, сегодня хочу переоформить на год - кнопки нет.
Додано: Вів 15 жов, 2019 09:23
...
Господа, подскажите. На уни голд с фото 20к долга. Обязательный платеж сделал. Да 25 числа включительно их нужно положить. Если я ложу 26, то какую сумму комиса снимет Ломбард? 3% от этой суммы, т.е 600 грн?
Додано: Вів 15 жов, 2019 09:31
вітаю в клубі заявочників! пишіть в чат, создавайте заявку, потім заявку на ускорєніє заявкі і так поки не надоїсть!
PS це не жарт, це жорстока бувальщина.
+50грн !
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:43
Готуйтесь до зими з розумом!
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:45
Також в період Акції по вкладах НЕ діятиме переоформлення з надбавкою (кнопка
“Переоформити” буде неактивною).
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:48
А не, тут все печальнее:
"На період дії Акції "Зимовий запас" переоформлення вкладів на більший термін з надбавкою не здійснюється, надбавка 0,5% при оформленні вкладу “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців не діє."
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