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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1354135513561357>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:47

А точнее: сначала - геометрическая, а потом - арифметическая
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:56

Re: А-Банк

  mustbe написав:А точнее: сначала - геометрическая, а потом - арифметическая

Где? Если у меня в сообщении, то нет, у меня сначала арифметическая, а потом геометрическая.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:25

Где?

В исходном сообщении:
1) 1000 грн.;
2) 2000 грн.;
3) 4000 грн.;
4) 8000 грн.;
5) 16000 грн.;
6) 32000 грн.;
7) 64000 грн.;
8) 128000 грн.;
9) 228000 грн.;
10) 328000 грн.;
11) 428000 грн.;
12) 528000 грн.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 08:54

Re: А-Банк

Опять глюки с кнопкой переоформления вклада в А24. Вчера закончился Стандарт срочный на 6 мес, сегодня хочу переоформить на год - кнопки нет.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:23

...

Господа, подскажите. На уни голд с фото 20к долга. Обязательный платеж сделал. Да 25 числа включительно их нужно положить. Если я ложу 26, то какую сумму комиса снимет Ломбард? 3% от этой суммы, т.е 600 грн?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:31

  Ferlakur написав:Опять глюки с кнопкой переоформления вклада в А24. Вчера закончился Стандарт срочный на 6 мес, сегодня хочу переоформить на год - кнопки нет.



вітаю в клубі заявочників! пишіть в чат, создавайте заявку, потім заявку на ускорєніє заявкі і так поки не надоїсть! :)
PS це не жарт, це жорстока бувальщина.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:43

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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:45

  Ferlakur написав:Опять глюки с кнопкой переоформления вклада в А24. Вчера закончился Стандарт срочный на 6 мес, сегодня хочу переоформить на год - кнопки нет.

Також в період Акції по вкладах НЕ діятиме переоформлення з надбавкою (кнопка
“Переоформити” буде неактивною).
https://a-bank.com.ua/static/news/promotion_winter_stock_ua.pdf
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:48

  greenozon написав:
  Ferlakur написав:Опять глюки с кнопкой переоформления вклада в А24. Вчера закончился Стандарт срочный на 6 мес, сегодня хочу переоформить на год - кнопки нет.



вітаю в клубі заявочників! пишіть в чат, создавайте заявку, потім заявку на ускорєніє заявкі і так поки не надоїсть! :)
PS це не жарт, це жорстока бувальщина.


А не, тут все печальнее:
"На період дії Акції "Зимовий запас" переоформлення вкладів на більший термін з надбавкою не здійснюється, надбавка 0,5% при оформленні вкладу “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців не діє."
Ferlakur
 
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Ferlakur
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