До 25 числа (не знаю граничное время) включительно должен пройти запрос авторизации пополнения (при пополнении карты по её номеру или же через P2P-перевод), если так можно выразиться.
Чтобы карта не выпала из льготного периода, надо погасить остаток задолженности на конец сентября.
Начиная с 1 сентября банк насчитает месячных 3,7% на наибольшую сумму задолженности по каждому дню.
Грубо говоря, если 20к потратили с карты 1 сентября (и эта сумма не изменилась), то 31 октября банк насчитает 7,54% от 20к => 1'507,38 грн.