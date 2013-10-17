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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1354135513561357

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:19

Re: А-Банк

  логан1919 написав:Да 25 числа включительно их нужно положить.
До 25 числа (не знаю граничное время) включительно должен пройти запрос авторизации пополнения (при пополнении карты по её номеру или же через P2P-перевод), если так можно выразиться.
Чтобы карта не выпала из льготного периода, надо погасить остаток задолженности на конец сентября.

  логан1919 написав:Если я ложу 26, то какую сумму комиса снимет Ломбард?
Начиная с 1 сентября банк насчитает месячных 3,7% на наибольшую сумму задолженности по каждому дню.
Грубо говоря, если 20к потратили с карты 1 сентября (и эта сумма не изменилась), то 31 октября банк насчитает 7,54% от 20к => 1'507,38 грн.
MASolomko
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