Додано: Вів 15 жов, 2019 11:45

логан1919, тут писали о переходе на Зе-карту, с переносом даты платежа на последний день месяца

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин