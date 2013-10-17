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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 10:19
логан1919 написав:
Да 25 числа включительно их нужно положить.
До 25 числа (не знаю граничное время) включительно должен пройти запрос авторизации пополнения (при пополнении карты по её номеру или же через P2P-перевод), если так можно выразиться.
Чтобы карта не выпала из льготного периода, надо погасить остаток задолженности на конец сентября.
логан1919 написав:
Если я ложу 26, то какую сумму комиса снимет Ломбард?
Начиная с 1 сентября банк насчитает месячных 3,7% на наибольшую сумму задолженности по каждому дню.
Грубо говоря, если 20к потратили с карты 1 сентября (и эта сумма не изменилась), то 31 октября банк насчитает 7,54% от 20к => 1'507,38 грн.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 11:27
greenozon написав: Ferlakur написав:
Опять глюки с кнопкой переоформления вклада в А24. Вчера закончился Стандарт срочный на 6 мес, сегодня хочу переоформить на год - кнопки нет.
вітаю в клубі заявочників! пишіть в чат, создавайте заявку, потім заявку на ускорєніє заявкі і так поки не надоїсть!
PS це не жарт, це жорстока бувальщина.
Попробуйте уменьшить масштаб, мне помогло, такое ощущение, что кнопка заходит за границу поля и поэтому не отображается. От поддержки толку нет, тоже зафиксировали заявку,в итоге только через месяц перезвонили.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 11:42
MASolomko написав: логан1919 написав:
Да 25 числа включительно их нужно положить.
До 25 числа (не знаю граничное время) включительно должен пройти запрос авторизации пополнения (при пополнении карты по её номеру или же через P2P-перевод), если так можно выразиться.
Чтобы карта не выпала из льготного периода, надо погасить остаток задолженности на конец сентября.
логан1919 написав:
Если я ложу 26, то какую сумму комиса снимет Ломбард?
Начиная с 1 сентября банк насчитает месячных 3,7% на наибольшую сумму задолженности по каждому дню.
Грубо говоря, если 20к потратили с карты 1 сентября (и эта сумма не изменилась), то 31 октября банк насчитает 7,54% от 20к => 1'507,38 грн.
смотрите проблема такая - 10 октября купили на 20к, их нужно положить до 25 ноября включительно. Депо мой заканчивается 25 тоже, т.е деньги на кдв будут 26. И если я 26 гашу кредитку с кдв, банк вжарит мне комис за 2 мес, т.е приблизительно 1500 грн. Я все правильно понимаю?!
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Додано: Вів 15 жов, 2019 11:45
логан1919, тут писали о переходе на Зе-карту, с переносом даты платежа на последний день месяца
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:02
Вкладчик1234 написав:логан1919,
тут писали о переходе на Зе-карту, с переносом даты платежа на последний день месяца
спасибо, но мне проще перезанять на 2 дня, чем ехать в отделение 2 раза в другой город
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:33
логан1919 написав:
смотрите проблема такая - 10 октября купили на 20к, их нужно положить до 25 ноября включительно. Депо мой заканчивается 25 тоже, т.е деньги на кдв будут 26. И если я 26 гашу кредитку с кдв, банк вжарит мне комис за 2 мес, т.е приблизительно 1500 грн. Я все правильно понимаю?!
по привату так, как вы описали. по а-банку думаю то же самое.
у привата есть функция миттева расрочка. там наливают сумму и вы можете ей воспользоваться под 0% на 14 дней. это выгодно перебиться когда не активированы карточные кредитные средства. потому что потом через 14 дней надо погасить вначале карту с кредитными средствами, а потом система спишет средства за миттеву расрочку.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 15 жов, 2019 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:40
логан1919 написав:
И если я 26 гашу кредитку с кдв, банк вжарит мне комис за 2 мес, т.е приблизительно 1500 грн. Я все правильно понимаю?!
Да, Вы поняли всё правильно.
Банк вжарит на немного меньшую сумму при погашении 26.10.2019 — на 1'160 грн (500 грн за 21 день в сентябре и 660 грн за 26 дней в октябре).
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MASolomko
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