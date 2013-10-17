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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1355135613571358

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:54

Ломбард планує з котами за преміальний сегмент конкурувати чи не тягне?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:00

  klug написав:Ломбард планує з котами за преміальний сегмент конкурувати чи не тягне?

Комса2 поки виграє конкуренцію.
Річний під 18,5%, виплата щомісячно, довільне поповнення, початкова сума 1000грн, через Телеграм.
Але і до братків слід буде завітати.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29679
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