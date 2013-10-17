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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:54
Ломбард планує з котами за преміальний сегмент конкурувати чи не тягне?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:00
Комса2 поки виграє конкуренцію.
Річний під 18,5%, виплата щомісячно, довільне поповнення, початкова сума 1000грн, через Телеграм.
Але і до братків слід буде завітати.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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