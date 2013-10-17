|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:54
Ломбард планує з котами за преміальний сегмент конкурувати чи не тягне?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:00
Комса2 поки виграє конкуренцію.
Річний під 18,5%, виплата щомісячно, довільне поповнення, початкова сума 1000грн, через Телеграм.
Але і до братків слід буде завітати.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:42
Re: А-Банк
Нема такого. Комса1 не визнае Комса2.
Сегодня переругался с Комса1 по поводу пополнения Платины Универсала.
Касса рогом уперлась и все и бубнит какую-то муть. Короче - все они разные .
Попадос , чтобы пополнить через кассу нужно переться в Киев.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:45
Для чого в Київ...чому не СЕПом з Алли чи СоСо?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:52
Ви не зрозуміли питання, воно не про депо.
Усе правильно сказали: К1 працює як NP-перехід для К2 - випускає, але не впускає, причому навіть з виходом там не усе гладко. Так було заявлено з самого початку і нічого з того часу не змінилося.
P.S. виключення - котяча платина.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 15 жов, 2019 18:55
Re: А-Банк
Про який преміальний сегмент в братків тоді мова?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|