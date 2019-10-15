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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1355135613571358

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:54

Ломбард планує з котами за преміальний сегмент конкурувати чи не тягне?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:00

  klug написав:Ломбард планує з котами за преміальний сегмент конкурувати чи не тягне?

Комса2 поки виграє конкуренцію.
Річний під 18,5%, виплата щомісячно, довільне поповнення, початкова сума 1000грн, через Телеграм.
Але і до братків слід буде завітати.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:42

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Комса2


Нема такого. Комса1 не визнае Комса2.
Сегодня переругался с Комса1 по поводу пополнения Платины Универсала.
Касса рогом уперлась и все и бубнит какую-то муть. Короче - все они разные .
Попадос , чтобы пополнить через кассу нужно переться в Киев.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:45

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Комса2


Нема такого. Комса1 не визнае Комса2.
Сегодня переругался с Комса1 по поводу пополнения Платины Универсала.
Касса рогом уперлась и все и бубнит какую-то муть. Короче - все они разные .
Попадос , чтобы пополнить через кассу нужно переться в Киев.

Для чого в Київ...чому не СЕПом з Алли чи СоСо?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:52

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Ломбард планує з котами за преміальний сегмент конкурувати чи не тягне?

Комса2 поки виграє конкуренцію.
Річний під 18,5%, виплата щомісячно, довільне поповнення, початкова сума 1000грн, через Телеграм.
Але і до братків слід буде завітати.

Ви не зрозуміли питання, воно не про депо.
  Goodman написав: Нема такого. Комса1 не визнае Комса2.
Сегодня переругался с Комса1 по поводу пополнения Платины Универсала.
Касса рогом уперлась и все и бубнит какую-то муть. Короче - все они разные .
Попадос , чтобы пополнить через кассу нужно переться в Киев.

Усе правильно сказали: К1 працює як NP-перехід для К2 - випускає, але не впускає, причому навіть з виходом там не усе гладко. Так було заявлено з самого початку і нічого з того часу не змінилося.

P.S. виключення - котяча платина.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:55

Re: А-Банк

  klug написав:Ви не зрозуміли питання, воно не про депо.

Про який преміальний сегмент в братків тоді мова?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:51

Re: А-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Для чого в Київ...чому не СЕПом з Алли чи СоСо?


ЩЕ е ПУМБ, там акция - перевод с карти на карту - безкоштовно.
Яки терминали пополняют ПУМБ?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:52

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Ви не зрозуміли питання, воно не про депо.

Про який преміальний сегмент в братків тоді мова?

Так отож. Але, при тенденції "творчо" слідувати кото-трендам, уже мало б щось з'явитися. Про це, власне, і запитання. Чи ломбард зовсім не вміє працювати з великою рибою? Навіть під супер-пупер акцію омбежили депо у 150к.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:59

Re: А-Банк

  klug написав:Чи ломбард зовсім не вміє працювати з великою рибою?


Не вмие. Я , як фондовий клиент посетил сегодня этот ломбард с целью упорядочить свой А-24. (где косо и криво показывает депозиты).
Озвучил проблему на словах. Девица мне - ну давайте открывайте А-24 и показывайте проблемы. Я немного прих...., беру перед ней складываю 2 ладошки и раскрываю их .
На чем говорю Я вам открою а-24? Он у меня дома в ПК.
Дива явно не ожидала такой от меня антидиджитализации , приняла заяву и сказала что перезвонит. И заверила, что это будет не сегодня и не завтра. Сроки плавают.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:46

Хм хм
кстати о птічках

http://prntscr.com/pjqvcr

комса1/2/3/4/5 нервово куре шмаль в тамбурі

:mrgreen:
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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