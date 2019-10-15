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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 22:17
Може для вас й новина, але капіталізація - це не унікальна фішка ломбарду, причому у Універсалі необмежене поповнення, щоправда немає кешбеку за переказ. У кота умови взагалі ті самі і без обмеження за розміром.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 05:32
Вот не уверен я в 20,15%. Во-впервых, в договоре этой цифры, скорее всего, не будет. Будет 18,5% с капитализацией. Во-вторых, она получена по формуле сложных процентов при 18,5% годовых с ежемесячной капитализацией без учета налога (т.е. просто (1+0,185/12)^12-1). И тут вопрос - как учитывается налог? Если налог с процентов снимается ежемесячно на кажом шаге капитализации (а, ИМХО, банки обычно делают именно так), то полученные проценты ничем не будут отличаться от процентов, полученных в "комса1/2/3/4/5" при ставке 18,5% с капитализацией.
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