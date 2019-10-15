А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 жов, 2019 22:17
Може для вас й новина, але капіталізація - це не унікальна фішка ломбарду, причому у Універсалі необмежене поповнення, щоправда немає кешбеку за переказ. У кота умови взагалі ті самі і без обмеження за розміром.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 16 жов, 2019 05:32
Вот не уверен я в 20,15%. Во-впервых, в договоре этой цифры, скорее всего, не будет. Будет 18,5% с капитализацией. Во-вторых, она получена по формуле сложных процентов при 18,5% годовых с ежемесячной капитализацией без учета налога (т.е. просто (1+0,185/12)^12-1). И тут вопрос - как учитывается налог? Если налог с процентов снимается ежемесячно на кажом шаге капитализации (а, ИМХО, банки обычно делают именно так), то полученные проценты ничем не будут отличаться от процентов, полученных в "комса1/2/3/4/5" при ставке 18,5% с капитализацией.
ingtrans
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Додано: Сер 16 жов, 2019 09:01
Звичайно, жодної різниці не буде. Це в ломбарді замануха така. Треба сприймати як вклад зі ставкою 18.5% та щомісячною виплатою, а далі вже як хочте, то можете капіталізувати, як і де-інде...
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kreuz
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Додано: Сер 16 жов, 2019 10:45
так онли сеп?
или и п2п сойдет?
v57
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Додано: Сер 16 жов, 2019 10:49
v57 написав:
так онли сеп?
или и п2п сойдет?
теж цікавить, але враховуючи що зараз усі рахунки 2620 (і ІБАН) як банк побачить різницю?
2) яка механіка акції? перевірив в АБ ІБ та в ІБ через компютер - висять старі депо %, ніяких натяків на акцію... (+1%)
greenozon
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Додано: Сер 16 жов, 2019 10:55
greenozon написав: v57 написав:
так онли сеп?
или и п2п сойдет?
теж цікавить, але враховуючи що зараз усі рахунки 2620 (і ІБАН) як банк побачить різницю?
2) яка механіка акції? перевірив в АБ ІБ та в ІБ через компютер - висять старі депо %, ніяких натяків на акцію... (+1%)
Может это поможет
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:03
greenozon написав:
2) яка механіка акції? перевірив в АБ ІБ та в ІБ через компютер - висять старі депо %, ніяких натяків на акцію... (+1%)
А Вы попробуйте симитировать открытие депозита на 10000 грн или больше на ПК и увидите разницу.
Появится вот такое сообщение:
(Акція "Зимовий запас" +1%, якщо сума депозиту дорівнює або вище 10 000 грн)
ingtrans
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:15
Вкладчик1234 написав: greenozon написав: v57 написав:
так онли сеп?
или и п2п сойдет?
теж цікавить, але враховуючи що зараз усі рахунки 2620 (і ІБАН) як банк побачить різницю?
2) яка механіка акції? перевірив в АБ ІБ та в ІБ через компютер - висять старі депо %, ніяких натяків на акцію... (+1%)
Может это поможет
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
ага, там- поповнить або перерахує
наверно подразумевают шо пофиг как
v57
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:25
Не забуваєм що кишмиш не більше 500 грн.
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1406548
Сер 16 жов, 2019 09:11 kreuz