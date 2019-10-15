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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1356135713581359

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:17

  greenozon написав:Хм хм
кстати о птічках

http://prntscr.com/pjqvcr

комса1/2/3/4/5 нервово куре шмаль в тамбурі

:mrgreen:
:mrgreen:

Може для вас й новина, але капіталізація - це не унікальна фішка ломбарду, причому у Універсалі необмежене поповнення, щоправда немає кешбеку за переказ. У кота умови взагалі ті самі і без обмеження за розміром.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 05:32

Re: А-Банк

  greenozon написав:Хм хм
кстати о птічках

http://prntscr.com/pjqvcr

комса1/2/3/4/5 нервово куре шмаль в тамбурі

Вот не уверен я в 20,15%. Во-впервых, в договоре этой цифры, скорее всего, не будет. Будет 18,5% с капитализацией. Во-вторых, она получена по формуле сложных процентов при 18,5% годовых с ежемесячной капитализацией без учета налога (т.е. просто (1+0,185/12)^12-1). И тут вопрос - как учитывается налог? Если налог с процентов снимается ежемесячно на кажом шаге капитализации (а, ИМХО, банки обычно делают именно так), то полученные проценты ничем не будут отличаться от процентов, полученных в "комса1/2/3/4/5" при ставке 18,5% с капитализацией.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:01

Re: А-Банк

Звичайно, жодної різниці не буде. Це в ломбарді замануха така. Треба сприймати як вклад зі ставкою 18.5% та щомісячною виплатою, а далі вже як хочте, то можете капіталізувати, як і де-інде...
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:45

  V2 написав:
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так онли сеп?
или и п2п сойдет?
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:49

Re: А-Банк

  v57 написав:так онли сеп?
или и п2п сойдет?


теж цікавить, але враховуючи що зараз усі рахунки 2620 (і ІБАН) як банк побачить різницю?

2) яка механіка акції? перевірив в АБ ІБ та в ІБ через компютер - висять старі депо %, ніяких натяків на акцію... (+1%)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:55

  greenozon написав:
  v57 написав:так онли сеп?
или и п2п сойдет?


теж цікавить, але враховуючи що зараз усі рахунки 2620 (і ІБАН) як банк побачить різницю?

2) яка механіка акції? перевірив в АБ ІБ та в ІБ через компютер - висять старі депо %, ніяких натяків на акцію... (+1%)

Может это поможет

https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:03

  greenozon написав:2) яка механіка акції? перевірив в АБ ІБ та в ІБ через компютер - висять старі депо %, ніяких натяків на акцію... (+1%)

А Вы попробуйте симитировать открытие депозита на 10000 грн или больше на ПК и увидите разницу.

Появится вот такое сообщение:
(Акція "Зимовий запас" +1%, якщо сума депозиту дорівнює або вище 10 000 грн)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:15

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:
  v57 написав:так онли сеп?
или и п2п сойдет?


теж цікавить, але враховуючи що зараз усі рахунки 2620 (і ІБАН) як банк побачить різницю?

2) яка механіка акції? перевірив в АБ ІБ та в ІБ через компютер - висять старі депо %, ніяких натяків на акцію... (+1%)

Может это поможет

https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf


ага, там- поповнить або перерахує
наверно подразумевают шо пофиг как :)
v57
 
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Не забуваєм що кишмиш не більше 500 грн.
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