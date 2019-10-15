і ще не дуже зрозуміло, який бенефіт від поповдення картки типу КДВ (адже в неї є вхідна комісія...)
Вигідно получається засилати гроші на Уні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:49
і ще не дуже зрозуміло, який бенефіт від поповдення картки типу КДВ (адже в неї є вхідна комісія...)
Вигідно получається засилати гроші на Уні.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:49
Re: А-Банк
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:56
Додано: Сер 16 жов, 2019 12:32
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:07
Він сам загаситься.
2 уні, одна з 0 лімітом - завжди так працювали.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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