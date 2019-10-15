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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:49
і ще не дуже зрозуміло, який бенефіт від поповдення картки типу КДВ (адже в неї є вхідна комісія...)
Вигідно получається засилати гроші на Уні.
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greenozon
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:49
greenozon написав:
правда немає ніяких згадок за те, що кошти мали бути отримані через
банківський (чи п2п?) переказ...
Вот чего не знаю, того не знаю
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ingtrans
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Додано: Сер 16 жов, 2019 11:56
greenozon написав:
і ще не дуже зрозуміло, який бенефіт від поповдення картки типу КДВ (адже в неї є вхідна комісія...)
Вигідно получається засилати гроші на Уні.
Так поэтому за пополнение КДВ дают кэшбэк 1%, а за пополнение уни - 0,5%.
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ingtrans
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:32
greenozon написав:
і ще не дуже зрозуміло, який бенефіт від поповдення картки типу КДВ (адже в неї є вхідна комісія...)
Вигідно получається засилати гроші на Уні.
А если на Уни долг в грейсе? Досрочно гасить?
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Flamingo
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Додано: Сер 16 жов, 2019 13:07
Flamingo написав: greenozon написав:
і ще не дуже зрозуміло, який бенефіт від поповдення картки типу КДВ (адже в неї є вхідна комісія...)
Вигідно получається засилати гроші на Уні.
А если на Уни долг в грейсе? Досрочно гасить?
Він сам загаситься.
2 уні, одна з 0 лімітом - завжди так працювали.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:13
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав: greenozon написав:
і ще не дуже зрозуміло, який бенефіт від поповдення картки типу КДВ (адже в неї є вхідна комісія...)
Вигідно получається засилати гроші на Уні.
А если на Уни долг в грейсе? Досрочно гасить?
Він сам загаситься.
2 уні, одна з 0 лімітом - завжди так працювали.
Уні лише у динозаврів, новим клієнтам з вільним входом дають лише одну зе картку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:30
greenozon написав:
і ще не дуже зрозуміло, який бенефіт від поповдення картки типу КДВ (адже в неї є вхідна комісія...)
Вигідно получається засилати гроші на Уні.
Учитывая вхідну комісію КДВ 0,5% від суми нет разницы на Уни без КЛ или на КДВ
Картка Універсальна/Зелена З картки іншого банку 0,5%
Картка для виплат З картки іншого Банку 1%
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:44
vollena71 написав:
нет разницы
Так і Уні і КДВ можна поповнити без комісії, ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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