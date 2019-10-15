і ще не дуже зрозуміло, який бенефіт від поповдення картки типу КДВ (адже в неї є вхідна комісія...)
Вигідно получається засилати гроші на Уні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:49
і ще не дуже зрозуміло, який бенефіт від поповдення картки типу КДВ (адже в неї є вхідна комісія...)
Вигідно получається засилати гроші на Уні.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:49
Re: А-Банк
Додано: Сер 16 жов, 2019 11:56
Додано: Сер 16 жов, 2019 12:32
Додано: Сер 16 жов, 2019 13:07
Він сам загаситься.
2 уні, одна з 0 лімітом - завжди так працювали.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:13
Уні лише у динозаврів, новим клієнтам з вільним входом дають лише одну зе картку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:30
Учитывая вхідну комісію КДВ 0,5% від суми нет разницы на Уни без КЛ или на КДВ
Картка Універсальна/Зелена З картки іншого банку 0,5%
Картка для виплат З картки іншого Банку 1%
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:44
Re: А-Банк
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:07
Ні
КДВ
Зарахування грошових переказів,Swift 0,5% від суми
Комісія за поповнення картки в ABank24 безготівковим платежем з своїх карт, через термінал самообслуговування, касу банку, безготівковим платежем від третіх осіб
0,5% від суми
Специально проверила сейчас на практике: ушло с карты ПУМБ 2грн, на КДВ Абанка зачислено 1,99 комиссия 0,01 на стороне Абанка
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:09
Пішов обзвін клієнтури щодо акції
правда на питання щодо типу проводки (СЕП чи п2п) був посланий на 7776
порада працівникам банку, якщо ви читаєте свою улюблену гілку на цьому ламповому форумі - ТЕСТУЙТЕ свої продукти-акції-карти-і все інше,
щоб знати що де як і робити клієнтів хеппі! <8)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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