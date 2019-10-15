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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1358135913601361>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:49

і ще не дуже зрозуміло, який бенефіт від поповдення картки типу КДВ (адже в неї є вхідна комісія...)
Вигідно получається засилати гроші на Уні.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:49

Re: А-Банк

  greenozon написав:правда немає ніяких згадок за те, що кошти мали бути отримані через
банківський (чи п2п?) переказ...

Вот чего не знаю, того не знаю :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:56

  greenozon написав:і ще не дуже зрозуміло, який бенефіт від поповдення картки типу КДВ (адже в неї є вхідна комісія...)
Вигідно получається засилати гроші на Уні.

Так поэтому за пополнение КДВ дают кэшбэк 1%, а за пополнение уни - 0,5%.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:32

  greenozon написав:і ще не дуже зрозуміло, який бенефіт від поповдення картки типу КДВ (адже в неї є вхідна комісія...)
Вигідно получається засилати гроші на Уні.

А если на Уни долг в грейсе? Досрочно гасить? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:07

  Flamingo написав:
  greenozon написав:і ще не дуже зрозуміло, який бенефіт від поповдення картки типу КДВ (адже в неї є вхідна комісія...)
Вигідно получається засилати гроші на Уні.

А если на Уни долг в грейсе? Досрочно гасить? ;)

Він сам загаситься.
2 уні, одна з 0 лімітом - завжди так працювали.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:
  greenozon написав:і ще не дуже зрозуміло, який бенефіт від поповдення картки типу КДВ (адже в неї є вхідна комісія...)
Вигідно получається засилати гроші на Уні.

А если на Уни долг в грейсе? Досрочно гасить? ;)

Він сам загаситься.
2 уні, одна з 0 лімітом - завжди так працювали.

Уні лише у динозаврів, новим клієнтам з вільним входом дають лише одну зе картку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:30

  greenozon написав:і ще не дуже зрозуміло, який бенефіт від поповдення картки типу КДВ (адже в неї є вхідна комісія...)
Вигідно получається засилати гроші на Уні.

Учитывая вхідну комісію КДВ 0,5% від суми нет разницы на Уни без КЛ или на КДВ
Картка Універсальна/Зелена З картки іншого банку 0,5%
Картка для виплат З картки іншого Банку 1%
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:44

Re: А-Банк

  vollena71 написав:нет разницы

Так і Уні і КДВ можна поповнити без комісії, ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:07

  Квесторе_поверніться написав:
  vollena71 написав:нет разницы

Так і Уні і КДВ можна поповнити без комісії, ні?

Ні
КДВ
Зарахування грошових переказів,Swift 0,5% від суми
Комісія за поповнення картки в ABank24 безготівковим платежем з своїх карт, через термінал самообслуговування, касу банку, безготівковим платежем від третіх осіб
0,5% від суми
Специально проверила сейчас на практике: ушло с карты ПУМБ 2грн, на КДВ Абанка зачислено 1,99 комиссия 0,01 на стороне Абанка
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:09

Пішов обзвін клієнтури щодо акції :)
правда на питання щодо типу проводки (СЕП чи п2п) був посланий на 7776 :)

порада працівникам банку, якщо ви читаєте свою улюблену гілку на цьому ламповому форумі - ТЕСТУЙТЕ свої продукти-акції-карти-і все інше,
щоб знати що де як і робити клієнтів хеппі! <8)


:wink:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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